Жительница Волгоградской области мстила обидчикам, поджигая их дома.

Жительницу станицы Сиротино Иловлинского района обвиняют в поджоге двух жилых домов в родной станице.

Как сообщает ВДТВ прокуратура Волгоградской области, 37-летняя жительница станицы Сиротино возненавидела соседей, поссорившись с ними на почве бытовых проблем.

Метод мести она выбрала весной, в конце апреля 2017 года. Ночью дама тайно проникла на участок домовладения своих соседей и подожгла жилой дом. Дом в пожаре был уничтожен полностью, семью от смерти при пожаре случайные прохожие.

В июне 2017 года, та же женщина поссорилась с отчимом, также живущим по соседству. Тепрь она долго не думала. Подожгла его дом. И в этот раз дом был уничтожен огнем полностью, мужчина самостоятельно выбрался из горящего дома.

Чтобы избежать продолжения преступной деятельности, даму на время следствия поместили под стражу.