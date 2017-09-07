Жительница Волгоградской области мстила обидчикам, поджигая их дома
Жительница Волгоградской области мстила обидчикам, поджигая их дома.
Жительница Волгоградской области мстила обидчикам, поджигая их дома.
Жительницу станицы Сиротино Иловлинского района обвиняют в поджоге двух жилых домов в родной станице.
Как сообщает ВДТВ прокуратура Волгоградской области, 37-летняя жительница станицы Сиротино возненавидела соседей, поссорившись с ними на почве бытовых проблем.
Метод мести она выбрала весной, в конце апреля 2017 года. Ночью дама тайно проникла на участок домовладения своих соседей и подожгла жилой дом. Дом в пожаре был уничтожен полностью, семью от смерти при пожаре случайные прохожие.
В июне 2017 года, та же женщина поссорилась с отчимом, также живущим по соседству. Тепрь она долго не думала. Подожгла его дом. И в этот раз дом был уничтожен огнем полностью, мужчина самостоятельно выбрался из горящего дома.
Чтобы избежать продолжения преступной деятельности, даму на время следствия поместили под стражу.