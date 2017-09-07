Почти 100 жилых домов остались без холодной воды из-за аварии в Советском районе Нижнего Новгорода

Всего без холодной воды на данный момент остаются 92 жилых домов, в том числе 79 частных домов, расположенных на по адресам: ул. Б. Панина д. 13, 13а, 15, 19, 19а, 21, ул. Вишневая д. 18, пер. Вишневый д. 19, ул. Гаражный проезд д. 3, ул. Полтавская д. 51а, 53, ул. Вишневая д. 10, 12,14, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 29б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 6, 8, Вишневый пер д. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 4, 6, 7, 8, 9, пер. Одоевского д.1/8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Одоевского д. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 5, 7, 9, ул. Шацкая д. 14, 17/4,1 8, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9.