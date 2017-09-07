Почти 100 жилых домов остались без холодной воды из-за аварии в Советском районе Нижнего Новгорода
Как сообщает управление ГО ЧС по Нижнему Новгороду, отключение на системе холодного водоснабжения произошло 7 сентября в Советском районе.
Как сообщает управление ГО ЧС по Нижнему Новгороду, отключение на системе холодного водоснабжения произошло 7 сентября в Советском районе.
Всего без холодной воды на данный момент остаются 92 жилых домов, в том числе 79 частных домов, расположенных на по адресам: ул. Б. Панина д. 13, 13а, 15, 19, 19а, 21, ул. Вишневая д. 18, пер. Вишневый д. 19, ул. Гаражный проезд д. 3, ул. Полтавская д. 51а, 53, ул. Вишневая д. 10, 12,14, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 29б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 6, 8, Вишневый пер д. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 4, 6, 7, 8, 9, пер. Одоевского д.1/8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Одоевского д. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 5, 7, 9, ул. Шацкая д. 14, 17/4,1 8, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Согласно информации, ЧП произошло в результате повреждения трубопровода. Ориентировочно, авария должна быть устранена сегодня к 23:00.