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16:12 (мск), источник: НТА-Приволжье

Почти 100 жилых домов остались без холодной воды из-за аварии в Советском районе Нижнего Новгорода

Как сообщает управление ГО ЧС по Нижнему Новгороду, отключение на системе холодного водоснабжения произошло 7 сентября в Советском районе.

Источник: Reuters

Всего без холодной воды на данный момент остаются 92 жилых домов, в том числе 79 частных домов, расположенных на по адресам: ул. Б. Панина д. 13, 13а, 15, 19, 19а, 21, ул. Вишневая д. 18, пер. Вишневый д. 19, ул. Гаражный проезд д. 3, ул. Полтавская д. 51а, 53, ул. Вишневая д. 10, 12,14, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 29б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 6, 8, Вишневый пер д. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 4, 6, 7, 8, 9, пер. Одоевского д.1/8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Одоевского д. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 5, 7, 9, ул. Шацкая д. 14, 17/4,1 8, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Согласно информации, ЧП произошло в результате повреждения трубопровода. Ориентировочно, авария должна быть устранена сегодня к 23:00.

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