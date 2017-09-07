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16:28 (мск), источник: Интерфакс

В Москва-сити эвакуировали одну из башен бизнес-центра из-за подозрительной находки

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU — 3,5 тысячи человек эвакуировано из одной из башен бизнес-центра «Москва-сити» после обнаружения подозрительного предмета, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«По адресу Пресненская набережная, 8 строение 1 на первом этаже офисного здания обнаружен подозрительный предмет. Было решено провести эвакуацию», — сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания было эвакуировано 3,5 тыс. человек.

«Предмет осматривают кинологи», — добавил источник.

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