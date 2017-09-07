В Казани росгвардейцы задержали уличного грабителя

В полицию обратился мужчина и сообщил, что увидел, как у пьяного гражданина, который уснул на остановке по улице Татарстан, похитили планшет из сумки. Заявитель описал подозреваемого и рассказал, что в настоящее время следит за ним. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Там росгвардейцы обнаружили проснувшегося потерпевшего. Созвонившись со свидетелем инцидента, они выяснили местонахождение подозреваемого, прибыли по указанному адресу и произвели задержание. У мужчины был обнаружен похищенный планшет. Задержанного доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».