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16:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани росгвардейцы задержали уличного грабителя

Злоумышленник похитил планшет из сумки мужчины, уснувшего на остановке общественного транспорта.

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). В Казани росгвардейцы задержали 36-летнего бугульминца, подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Татарстан.

В полицию обратился мужчина и сообщил, что увидел, как у пьяного гражданина, который уснул на остановке по улице Татарстан, похитили планшет из сумки. Заявитель описал подозреваемого и рассказал, что в настоящее время следит за ним. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Там росгвардейцы обнаружили проснувшегося потерпевшего. Созвонившись со свидетелем инцидента, они выяснили местонахождение подозреваемого, прибыли по указанному адресу и произвели задержание. У мужчины был обнаружен похищенный планшет. Задержанного доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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