Беременные астанчанки шли на обман, чтобы получить пособия от государства

Источник: Informburo.kz

В производстве службы экономических расследований находится уголовное дело о незаконном получении социальных пособий по беременности и родам по подложным документам.

В ходе проверки было установлено, что женщины от имени работодателей, индивидуальных предпринимателей, предоставляли документы в районные отделения для получения пособий по потере доходов в связи с беременностью и родами.

Позже выяснилось, роженицы нигде не работали, а справки с работы — фальшивые.

«Установлено, что от ИП “Утопергенова С. С.” были предоставлены документы для получения пособий 12 различными лицами. Допрошенная Утопергенова С. С. показала, что эти лица у неё в ИП не работали, а документы от её лица были предоставлены по просьбе её знакомой Аубакировой Р. Ж.», — говорится в сообщении.

Сама предпринимательница за проставленные печати и подписи получила денежное вознаграждение в сумме 30 000 тенге.

«Роль Аубакировой Р. Ж. заключалась в поиске индивидуальных предпринимателей и консультирование беременных женщин о схеме получения пособия. За каждую роженицу она получала 80 000 тенге», — сообщили в ДГД Астаны.