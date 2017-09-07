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16:28 (мск), источник: Informburo.kz

Беременные астанчанки шли на обман, чтобы получить пособия от государства

В ДГД Астаны выявили факты незаконного получения социальных пособий из госбюджета.

Источник: Informburo.kz

В производстве службы экономических расследований находится уголовное дело о незаконном получении социальных пособий по беременности и родам по подложным документам.

В ходе проверки было установлено, что женщины от имени работодателей, индивидуальных предпринимателей, предоставляли документы в районные отделения для получения пособий по потере доходов в связи с беременностью и родами.

Позже выяснилось, роженицы нигде не работали, а справки с работы — фальшивые.

«Установлено, что от ИП “Утопергенова С. С.” были предоставлены документы для получения пособий 12 различными лицами. Допрошенная Утопергенова С. С. показала, что эти лица у неё в ИП не работали, а документы от её лица были предоставлены по просьбе её знакомой Аубакировой Р. Ж.», — говорится в сообщении.

Сама предпринимательница за проставленные печати и подписи получила денежное вознаграждение в сумме 30 000 тенге.

«Роль Аубакировой Р. Ж. заключалась в поиске индивидуальных предпринимателей и консультирование беременных женщин о схеме получения пособия. За каждую роженицу она получала 80 000 тенге», — сообщили в ДГД Астаны.

По данным следствия, разработчиком преступной схемы является мужчина. Его подозревают в причастности к 12 эпизодам мошенничества.

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