Криминальный авторитет в Барановичах приговорен к 5 годам колонии

Источник: БЕЛТА

В качестве обвиняемых по делу проходили трое местных жителей 1988 и 1985 годов рождения. Младшего из них суд признал виновным в совершении преступления по ч. 2, 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство) и ст.364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Два его подельника получили условные сроки. Один, в соответствии с ч.2 ст. 339 и ст.364 УК, приговорен к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Второй признан виновным по ч.2 ст. 339 УК и осужден на два года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Брестском областном суде в установленный срок.