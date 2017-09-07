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16:35 (мск), источник: БЕЛТА

Криминальный авторитет в Барановичах приговорен к 5 годам колонии

7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня вынес обвинительный приговор по уголовному делу о хулиганстве и насилии в отношении сотрудников милиции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в суде.

Источник: БЕЛТА

В качестве обвиняемых по делу проходили трое местных жителей 1988 и 1985 годов рождения. Младшего из них суд признал виновным в совершении преступления по ч. 2, 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство) и ст.364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Два его подельника получили условные сроки. Один, в соответствии с ч.2 ст. 339 и ст.364 УК, приговорен к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Второй признан виновным по ч.2 ст. 339 УК и осужден на два года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Брестском областном суде в установленный срок.

Как сообщалось БЕЛТА, 29-летний фигурант этого уголовного дела был задержан в конце мая за драку в кафе при силовой поддержке ОМОН. Мужчина имел определенный статус в криминальной среде, позиционировал себя как «смотрящий за городом», занимался рэкетом и вымогательством. За определенную плату он оказывал криминальное покровительство индивидуальным предпринимателям, участвовал в разрешении конфликтных ситуаций между конкурентами. Раньше гражданин был судим за вымогательство и сопротивление сотрудникам милиции.

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