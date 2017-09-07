Появилось видео смертельного ДТП, в котором погиб казанский мотоциклист
ДТП произошло минувшей ночью на улице Николая Ершова возле отеля «Корстон».
ДТП произошло минувшей ночью на улице Николая Ершова возле отеля «Корстон».
(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Появилось видео аварии, в которой погиб 25-летний казанский мотоциклист, сообщили пользователи социальных сетей.
Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», ДТП произошло минувшей ночью на улице Николая Ершова возле отеля «Корстон». По предварительным данным, парень на мотоцикле вылетел на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой «Хендэ Солярис», которой управлял 20-летний водитель.