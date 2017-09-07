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17:54 (мск), источник: Tengrinews

Полиция предупредила о мошенниках на сайтах объявлений

В полиции Кызылорды сообщили об участившихся преступлениях, связанных с интернет-мошенничеством, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу УВД города.

Источник: Tengrinews

Неизвестные вводят в заблуждение людей, утверждая, что продают различные вещи, одежду, телефоны и другие предметы домашнего обихода.

«24 апреля в 2017 году житель Кызылорды обратил внимание на объявление на автомобильном сайте. В нем сообщалось о продаже двигателя на автомобиль марки Nissan Patrol. Договорившись с хозяином объявления, потерпевший переводит на банковский счет 300 тысяч тенге. Однако, хозяин объявления не сдерживает обещания о передаче товара, так же как и не возвращает переданные денежные средства. Аналогичным образом, был обманут еще один местный житель, которому пообещали продать двигатель для авто марки Mazda», — говорится в сообщении пресс-службы УВД Кызылорды.

Зарегистрировано несколько фактов, когда на сайте объявлений публиковались ложные сообщения о продаже мобильных телефонов по низким ценам.

«В феврале этого года местный житель увидев объявление, о продаже мобильного телефона марки Iphone 5S за 45 тыс тенге, договаривается с владельцем телефона о сделке, после чего переводит деньги на указанный им банковский счет. Однако, владелец телефона после перевода денег на счет обрывает связь с покупателями и без вести пропадает», — сообщили в полиции.

«Существует множество интернет-мошенников, которые могут выдавать себя за сотрудников банка и убеждать людей в том, что они получат в кредит приличную сумму денег. Например, в августе этого года мужчина увидел объявление с информацией о возможности получения кредита в банке в сумме 2 700 000 тенге. Связавшись и договорившись с хозяином объявления, потерпевший перевел на счет 135 000 тенге. В результате чрезмерной доверчивости, жители подвергаются обманам со стороны мошенников», — сообщили в пресс-службе УВД Кызылорды.

По всем фактам возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

«Полиция Кызылорды просит до заключения какого-либо соглашения быть бдительными и удостовериться в реальности объявления или рекламы, размещенных на различных сайтах. Кроме того, перед переводом денежных средств важно проверить целостность товара. В случае оплаты, сохраните квитанцию об оплате, если вторая сторона сделки не осуществляет свои действия, просим обращаться в полицию», — сообщили пресс-службе УВД города.

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