СК проводит проверку после смерти пациентки клиники в Ростове-на-Дону

Источник: РИА Новости

«По предварительным данным, в одной из частных медицинских клиник, расположенных в Ростове-на-Дону, врачом, в ходе проведения манипуляции-корректировки положения мениска правой ноги, пациентке 1988 года рождения был введен медицинский препарат, приведший к развитию анафилактического шока и смерти женщины», — пояснила Гагалаева.

Как рассказал агентству супруг погибшей Александр Новиков, во время операции он находился в коридоре клиники. По его словам, он сразу хотел вызвать реанимацию, когда супругу не могли привести в чувства, но врач его отговорил.

«Я услышал шлепки по лицу, понял, что мою супругу приводят в чувства, но меня успокоила сестра. Потом была тишина 5−6 минут, потом опять шлепки, и после этого я уже ворвался в кабинет. Врач-травматолог клиники, который проводил эту процедуру, сказал “не звони никому, скорая здесь не нужна”. Я потерял из-за этого, минимум, 10 минут, я спрашивал у него, что нужно делать, он не понимал, что у нее анафилактический шок», — сказал Александр.

Как рассказал собеседник агентства, только через определенное время врач стал делать супруге искусственное дыхание рот в рот, от этого ей становилось немного легче. После этого в операционную принесли специальную маску для подачи воздуха, но она уже не исправила ситуацию.

«Их тех, кто непосредственно проводил операцию, никто не извинился. Уже когда забирали тело, извинения принесла главврач, при этом на все мои резонные вопросы (почему у вас не было соответствующего оборудования — аппарата искусственной вентиляции легких, почему не было реаниматолога) она отвечала, что реаниматолог сегодня не работает, а данный аппарат на сервисном обслуживании», — пояснил супруг погибшей.

В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По словам врача-травматолога, проводившего операцию, виною случившемуся стало некачественное лекарство.

«Да, я проводил операцию, но все вопросы к лекарству. Причем я здесь? Лекарство было некачественное, вот мое мнение», — пояснил РИА Новости врач, отказавшись от других комментариев.