СК проводит проверку после смерти пациентки клиники в Ростове-на-Дону

«По предварительным данным, в одной из частных медицинских клиник, расположенных в
Как рассказал агентству супруг погибшей Александр Новиков, во время операции он находился в коридоре клиники. По его словам, он сразу хотел вызвать реанимацию, когда супругу не могли привести в чувства, но врач его отговорил.
«Я услышал шлепки по лицу, понял, что мою супругу приводят в чувства, но меня успокоила сестра. Потом была тишина 5−6 минут, потом опять шлепки, и после этого я уже ворвался в кабинет.
Как рассказал собеседник агентства, только через определенное время врач стал делать супруге искусственное дыхание рот в рот, от этого ей становилось немного легче. После этого в операционную принесли специальную маску для подачи воздуха, но она уже не исправила ситуацию.
«Их тех, кто непосредственно проводил операцию, никто не извинился. Уже когда забирали тело, извинения принесла главврач, при этом на все мои резонные вопросы (почему у вас не было соответствующего оборудования — аппарата искусственной вентиляции легких, почему не было реаниматолога) она отвечала, что реаниматолог сегодня не работает, а данный аппарат на сервисном обслуживании», — пояснил супруг погибшей.
В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначено проведение
«Да, я проводил операцию, но все вопросы к лекарству. Причем я здесь? Лекарство было некачественное, вот мое мнение», — пояснил РИА Новости врач, отказавшись от других комментариев.
По словам Александра Новикова, одна из двух ампул лекарства, которые он отдал врачу перед операцией, исчезла из клиники после случившегося. Как пояснил супруг погибшей девушки,