В Гродно неизвестные обстреляли автобус
7 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно неизвестные обстреляли автобус, сообщили БЕЛТА в
7 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно неизвестные обстреляли автобус, сообщили БЕЛТА в
Милиционеры устанавливают личности злоумышленников и просят откликнуться свидетелей происшествия. Вечером 6 сентября около 21 часа неподалеку от остановочного пункта «Улица Фомичева» неизвестные обстреляли городской автобус. Предположительно, выстрелы велись из пневматического оружия.
«У автобуса МАЗ, следовавшего по городскому маршруту № 1, разбито заднее стекло. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, однако
Все, кто владеет информацией о преступлении либо лицах, его совершивших, могут сообщить ее по телефонам: