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17:34 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродно неизвестные обстреляли автобус

7 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно неизвестные обстреляли автобус, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Милиционеры устанавливают личности злоумышленников и просят откликнуться свидетелей происшествия. Вечером 6 сентября около 21 часа неподалеку от остановочного пункта «Улица Фомичева» неизвестные обстреляли городской автобус. Предположительно, выстрелы велись из пневматического оружия.

«У автобуса МАЗ, следовавшего по городскому маршруту № 1, разбито заднее стекло. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, однако предприятию-перевозчику причинен ущерб», — уточнили в пресс-службе. В момент происшествия на остановке стояло такси. Записи с видеорегистратора этого автомобиля могут быть полезны для установления подозреваемых лиц.

Все, кто владеет информацией о преступлении либо лицах, его совершивших, могут сообщить ее по телефонам: 8 (0152) 79−78−05, 79−78−06, а также +375 (29) 780−90−80 (МТС).

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