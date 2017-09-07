В Гродно неизвестные обстреляли автобус

Источник: БЕЛТА

Милиционеры устанавливают личности злоумышленников и просят откликнуться свидетелей происшествия. Вечером 6 сентября около 21 часа неподалеку от остановочного пункта «Улица Фомичева» неизвестные обстреляли городской автобус. Предположительно, выстрелы велись из пневматического оружия.

«У автобуса МАЗ, следовавшего по городскому маршруту № 1, разбито заднее стекло. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, однако предприятию-перевозчику причинен ущерб», — уточнили в пресс-службе. В момент происшествия на остановке стояло такси. Записи с видеорегистратора этого автомобиля могут быть полезны для установления подозреваемых лиц.