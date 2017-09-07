Пьяный водитель BMW X6 сбил человека и протаранил Toyota на трассе «Сибирь» под Ангарском

От сильного удара Toyota отлетала в рядом стоявшего 35-летнего владельца. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован. У водителя BMW выявлены признаки алкогольного опьянения, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В ведомстве отметили, что на месте, где произошла авария с участием нетрезвого водителя BMW, ранее произошло столкновение трех автомобилей, в том числе грузовой. Во время движения у фуры оторвало заднее колесо, в результате чего были повреждены еще две следовавшие по встречному пути машины — Wolksvagen Jetta и Toyota Allion.

«Управлявший кроссовером BMW мужчина, у которого выявлены признаки алкогольного опьянения, помещен в спецприемник. Известно, что в 2015 году по решению суда его лишили права управления транспортными средствами», — отмечают в пресс-службе ведомства.