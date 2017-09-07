В Башкирии майор полиции задержан по подозрению в покушении на мошенничество

Следком РБ возбудил уголовное дело по подозрению 33-летнего старшего оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Баймакскому району в совершении преступления по статье «покушение на мошенничество».

По версии следствия, майор полиции вымогал деньги в размере 100 тыс рублей с местного жителя, работающего в крестьянско-фермерском хозяйстве. 5 сентября 2017 года полицейский сообщил гражданину, что по уголовному делу о взятках лесничего, расследуемому следственными органами по фактам незаконной рубки лесных насаждений, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Полицейский требовал деньги за отказ в уголовном преследовании, угрожая привлечением к уголовной ответственности за преступление, которое тот не совершал.

На следующий вечер он получил от местного жителя часть суммы в размере 80 тыс рублей и был задержан сотрудниками подразделения собственной безопасности полиции. Вину в совершении преступления признал полностью.