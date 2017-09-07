Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пророческое интервью Собчака 15 лет назад о Крыме и Украине
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
«Роснано» объяснило участие Чубайса в клипе Дмитрия Маликова
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: Пророческое интервью Собчака 15-лет назад про Крым и Украину
Бом возмущен ответом России на санкции США
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
Порошенко желает РФ невыносимо тяжелого «Крымнаша»
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Украинские морпехи выступили против декоммунизации формы — СМИ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Апартаменты признают новым видом жилья
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
14День знаний в российских школах
21:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии майор полиции задержан по подозрению в покушении на мошенничество

УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкортостане оперуполномоченный задержан по подозрению в покушении на мошенничество.

Следком РБ возбудил уголовное дело по подозрению 33-летнего старшего оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Баймакскому району в совершении преступления по статье «покушение на мошенничество».

По версии следствия, майор полиции вымогал деньги в размере 100 тыс рублей с местного жителя, работающего в крестьянско-фермерском хозяйстве. 5 сентября 2017 года полицейский сообщил гражданину, что по уголовному делу о взятках лесничего, расследуемому следственными органами по фактам незаконной рубки лесных насаждений, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Полицейский требовал деньги за отказ в уголовном преследовании, угрожая привлечением к уголовной ответственности за преступление, которое тот не совершал.

На следующий вечер он получил от местного жителя часть суммы в размере 80 тыс рублей и был задержан сотрудниками подразделения собственной безопасности полиции. Вину в совершении преступления признал полностью.

В настоящее время приводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. В Министерстве внутренних дел по РБ назначена служебная проверка по факту задержания сотрудника полиции в Баймакском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Кремль отреагировал на план Порошенко о миротворцах в Донбассе
Трамп-младший объяснил причины встречи с адвокатом из России
На Карибах от урагана «Ирма» пострадали более миллиона человек
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Названа цена «дома Гарри Поттера»
Капсулы Hyperloop Илона Маска побили собственный рекорд скорости
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
В Петербурге падает спрос на дешевое жилье
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь