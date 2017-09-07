В Башкирии майор полиции задержан по подозрению в покушении на мошенничество
УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкортостане оперуполномоченный задержан по подозрению в покушении на мошенничество.
УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкортостане оперуполномоченный задержан по подозрению в покушении на мошенничество.
Следком РБ возбудил уголовное дело по подозрению 33-летнего старшего оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Баймакскому району в совершении преступления по статье «покушение на мошенничество».
По версии следствия, майор полиции вымогал деньги в размере 100 тыс рублей с местного жителя, работающего в
На следующий вечер он получил от местного жителя часть суммы в размере 80 тыс рублей и был задержан сотрудниками подразделения собственной безопасности полиции. Вину в совершении преступления признал полностью.
В настоящее время приводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. В Министерстве внутренних дел по РБ назначена служебная проверка по факту задержания сотрудника полиции в Баймакском районе, сообщили в