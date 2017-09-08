Напавший на девушку-полицейского воронежец оказался невменяемым

Парень напал на охранника вневедомственной охраны у здания областного психдиспансера в марте 2017 года. В тот вечер он возвращался после празднования дня рождения друга, хотел ещё выпить, а денег не было. У психдиспансера молодой человек увидел девушку с мобильником в руках. Он захотел отобрать телефон, стал угрожать. Девушка представилась сотрудником полиции, но грабитель продолжал нападки. На помощь охраннику пришли её коллеги из здания психдиспансера. Его задержали на месте преступления.