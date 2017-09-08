Напавший на девушку-полицейского воронежец оказался невменяемым

Парень напал на охранника вневедомственной охраны у здания областного психдиспансера в марте 2017 года. В тот вечер он возвращался после празднования дня рождения друга, хотел ещё выпить, а денег не было. У психдиспансера молодой человек увидел девушку с мобильником в руках. Он захотел отобрать телефон, стал угрожать. Девушка представилась сотрудником полиции, но грабитель продолжал нападки. На помощь охраннику пришли её коллеги из здания психдиспансера. Его задержали на месте преступления.
Против молодого человека возбудили дело о разбое. Во время следствия его направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Эксперты установили, что парень страдает психическим заболеванием и рекомендовали назначить ему принудительное лечение. Постановление о применении в отношении молодого человека принудительных мер медицинского характера направлено в суд, сообщили в облпрокуратуре.