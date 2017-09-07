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18:17 (мск), источник: Клопс.ru

На кольце Борзова Jaguar врезался в заправку

В четверг, 7 сентября, в 16:10 на Советском проспекте на кольце с Борзова автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в заправку «Роснефть».

Об этом сообщают очевидцы аварии.

«У нас машина на заправке стояла, а он в пяти метрах от нас пролетел на бешеной скорости. Был жуткий грохот толком не чего и не поняли, работник АЗС бежал с огнетушителем машина дымилась», — рассказала одна из очевидцев ДТП.

Как сообщил Клопс.Ru сотрудник АЗС на большой скорости Jaguar ехал на выезд из города, вылетел с дороги и снёс стеллу, расположенную на территории заправки. В машине сработали подушки безопасности. Сейчас работают спасатели и ГИБДД.

Во время загрузки произошла ошибка.

По сообщению источника в экстренных службах города пострадал 30-летний мужчина. Его увезли в больницу.

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