На кольце Борзова Jaguar врезался в заправку
В четверг, 7 сентября, в 16:10 на Советском проспекте на кольце с Борзова автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в заправку «Роснефть».
В четверг, 7 сентября, в 16:10 на Советском проспекте на кольце с Борзова автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в заправку «Роснефть».
Об этом сообщают очевидцы аварии.
«У нас машина на заправке стояла, а он в пяти метрах от нас пролетел на бешеной скорости. Был жуткий грохот толком не чего и не поняли, работник АЗС бежал с огнетушителем машина дымилась», — рассказала одна из очевидцев ДТП.
Как сообщил Клопс.Ru сотрудник АЗС на большой скорости Jaguar ехал на выезд из города, вылетел с дороги и снёс стеллу, расположенную на территории заправки. В машине сработали подушки безопасности. Сейчас работают спасатели и ГИБДД.
По сообщению источника в экстренных службах города пострадал 30-летний мужчина. Его увезли в больницу.