На кольце Борзова Jaguar врезался в заправку

«У нас машина на заправке стояла, а он в пяти метрах от нас пролетел на бешеной скорости. Был жуткий грохот толком не чего и не поняли, работник АЗС бежал с огнетушителем машина дымилась», — рассказала одна из очевидцев ДТП.