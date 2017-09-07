От ножевых ранений скончался курсант Военного института Нацгвардии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Курсант военного института Национальной гвардии РК скончался от ножевых ранений в
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Курсант военного института Национальной гвардии РК скончался от ножевых ранений в
7 сентября в 14.45 часов в лазарет Военного института НГ доставлен курсант 3 курса рядовой Г. А. Турсын с
В данное время обстоятельства произошедшего выясняются. Назначено служебное расследование. На месте работают
Причиной произошедшего послужил межличностный конфликт между двумя военнослужащими. Личность второго установлена, но в интересах следствия не разглашается.
Командование Национальной гвардии РК выражает искренние соболезнования родным и близким курсанта. Погибший курсант Галымжан Турсын родился 11 ноября 1997 года, призван ОДО города Сарыагаш ЮКО. Служил в Нацгвардии с 3 августа 2015 года.