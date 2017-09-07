От ножевых ранений скончался курсант Военного института Нацгвардии

Источник: Kazinform

7 сентября в 14.45 часов в лазарет Военного института НГ доставлен курсант 3 курса рядовой Г. А. Турсын с колото-резаным ранением. Силами медицинского персонала и прибывшими двумя бригадами скорой помощи ему была оказана всесторонняя медицинская помощь, но их усилия оказались безуспешными, и в 15:45 часов констатирована смерть курсанта.

В данное время обстоятельства произошедшего выясняются. Назначено служебное расследование. На месте работают следственно-оперативная группа ДВД СКО, сотрудники ВСУ и военной прокуратуры Петропавловского гарнизона.

Причиной произошедшего послужил межличностный конфликт между двумя военнослужащими. Личность второго установлена, но в интересах следствия не разглашается.