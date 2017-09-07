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18:47 (мск), источник: Kazinform

От ножевых ранений скончался курсант Военного института Нацгвардии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Курсант военного института Национальной гвардии РК скончался от ножевых ранений в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК.

Источник: Kazinform

7 сентября в 14.45 часов в лазарет Военного института НГ доставлен курсант 3 курса рядовой Г. А. Турсын с колото-резаным ранением. Силами медицинского персонала и прибывшими двумя бригадами скорой помощи ему была оказана всесторонняя медицинская помощь, но их усилия оказались безуспешными, и в 15:45 часов констатирована смерть курсанта.

В данное время обстоятельства произошедшего выясняются. Назначено служебное расследование. На месте работают следственно-оперативная группа ДВД СКО, сотрудники ВСУ и военной прокуратуры Петропавловского гарнизона.

Причиной произошедшего послужил межличностный конфликт между двумя военнослужащими. Личность второго установлена, но в интересах следствия не разглашается.

Командование Национальной гвардии РК выражает искренние соболезнования родным и близким курсанта. Погибший курсант Галымжан Турсын родился 11 ноября 1997 года, призван ОДО города Сарыагаш ЮКО. Служил в Нацгвардии с 3 августа 2015 года.

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