Тела погибших под Смоленском белорусов в пятницу отправят на родину.

Источник: Sputnik.by

В ночь на 7 сентября в 00.20 в Смоленской области произошло столкновение грузового автомобиля MANN под управлением гражданина Беларуси с микроавтобусом Mersedes Sprinter также под управлением гражданина Беларуси, двигавшегося из Москвы в Беларусь. Фура шла в обратном направлении — из Беларуси в Москву.

Следственный комитет РФ пока проводит следственные действия и уточняет, кто стал виновником ДТП, сообщил представитель посольства.

«На месте погибли сразу 5 пассаиров микроавтобуса, это граждане Беларуси из Гомельской и Могилевской областей», — сказал Шорохов.

Тела погибших поместили в морг Гагаринской ЦРБ Смоленской области, пострадавших доставили в хирургическое отделение. Один из пострадавших — водитель микроавтобуса — в очень тяжелом состоянии, его транспортируют в Смоленскую областную больницу. По словам медиков, речь может идти об ампутации ноги.

«Со слов водителя фуры, это была рабочая бригада, которая возвращалась с работы в России. По новой информации, бригада работала вахтовым методом, работа белорусов не была закреплена юридически», — добавил Шорохов.

Также представитель посольства сообщил о том, что уже организован вывоз тел погибших из морга и их доставка на родину.