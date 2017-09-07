Еще один заключенный скончался в молдавской тюрьме

Источник: Sputnik.md

«Заключенному стало очень плохо. Была вызвана скорая помощь. Когда экипаж прибыл на место, врачи констатировали смерть», — заявил Пантя.

По словам собеседника, о случившемся сообщили в районную прокуратуру Резины и народному адвокату. «Так как никто не отвечал на телефонные звонки, сотрудники пенитенциара отправились домой к этому заключенному и сообщили его отцу о смерти», — сказал представитель ДПУ.

Как отметил Пантя, тело заключенного доставили в Центр судебной медицины Оргеева, где предстоит выяснить точную причину смерти. Представитель ДПУ добавил, что не может предоставить детали о том, страдал ли этот мужчина каким-либо хроническим заболеванием.

«Все документы, включая данные о состоянии здоровья, заключенного переданы в районную прокуратуру Резины», — отметил собеседник, добавив, что этот заключенный должны был освободиться в 2019 году.

Прокурор Генпрокуратуры Молдовы Мария Виеру заявила Sputnik, что этот случай расследуется, а другие детали будут предоставлены позже.