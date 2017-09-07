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19:31 (мск), источник: Nur.kz

В Кызылорде бывший полицейский сбил насмерть многодетную мать

52-летнюю женщину на пешеходном переходе сбила машина марки Mercedes Benz. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Источник: Nur.kz

В редакцию NUR.KZ обратилась жительница Кызылорды Жанат Мухамедияр. Девушка уже второй месяц не может добиться того, чтобы виновный в смерти ее матери был наказан.

По словам Жанат, следователи ведут дело необъективно, расследование до сих пор тянется. Она думает, что сотрудники полиции делают все, чтобы водитель остался на свободе.

27 июня 2017 года. Это дата для семьи Жанат Мухамедияр запомнится на всю жизнь. В этот траурный день они потеряли самого близкого и родного человека — маму.

52-летнюю женщину на пешеходном переходе сбила машина марки Mercedes Benz. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

«Подозреваемым является житель Жалагашского района Галымжан Ержанов. Он бывший полицейский. Мужчина, пользуясь своими связями пытается незаконным путем избежать уголовной ответственности. В этом ему помогает сотрудники правоохранительных органов. Самое ужасное — после ДТП он перенес мою маму на другое место, сделав так, будто она не переходила по пешеходу, — говорит Жанат.

По словам дочери погибшей женщины, они не могут достучаться до правоохранительных органов. Куда бы не обращались — везде отвечают только формально.

«Я обратилась в прокуратуру и в отдел собственной безопасности ДВД. Но меня никто не слушает. Следствие стоит на мертвой точке. Информация и доказательства о том, что ее сбили на пешеходе отправили в Генеральную прокуратуру. Однако схему ДТП наши местные дознаватели начертили в пользу подозреваемого», — возмущается Жанат.

«На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 345, части 3 Уголовного Кодекса РК. Сейчас ведется досудебное расследование. По результатом дознания и заключения судебных экспертиз по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе ДВД Кызылординской области.

Жанат Мухамедияр намерена добиться справедливости. Кроме нее у умершей женщины остались еще супруг и трое детей, самому младшему — 12 лет.

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