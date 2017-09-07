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20:32 (мск), источник: Kazinform

О смерти клиентки в спортзале рассказала администрация фитнесс-клуба Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Администрация фитнесс-клуба восстановила хронологию событий, предшествовавших смерти их клиентки, члена клуба в тренажерном зале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В свои 44 года Инна вела активный образ жизни, самостоятельно и регулярно занималась фитнессом, владела собственным телом. Во время кардиотренировки резко схватилась за сердце и упала, потеряв сознание, сердце остановилось. Медицинская помощь была оказана мгновенно. Врач клуба зафиксировал внезапное и полное прекращение эффективной деятельности сердца и до приезда скорой медицинской помощи проводил реанимационные мероприятия. Через 8 минут прибыла бригада скорой помощи и продолжила реанимацию, с использованием дефибриллятора и адреналина. Было сделано все возможное, что в наших силах, но была констатирована биологическая смерть», — сказала директор клуба Вера Ажар.

Как отметила собеседница, этот несчастный случай — урок ценою в жизнь для каждого.

«Неизвестно, сколько нам суждено жить. Нужно ценить каждое мгновение, они создают нашу жизнь. Команда фитнесс-клуба выражает искреннее, глубокое соболезнование родным и близким Инны Владимировны», — сказала директор клуба.

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