О смерти клиентки в спортзале рассказала администрация фитнесс-клуба Караганды

«В свои 44 года Инна вела активный образ жизни, самостоятельно и регулярно занималась фитнессом, владела собственным телом. Во время кардиотренировки резко схватилась за сердце и упала, потеряв сознание, сердце остановилось. Медицинская помощь была оказана мгновенно. Врач клуба зафиксировал внезапное и полное прекращение эффективной деятельности сердца и до приезда скорой медицинской помощи проводил реанимационные мероприятия. Через 8 минут прибыла бригада скорой помощи и продолжила реанимацию, с использованием дефибриллятора и адреналина. Было сделано все возможное, что в наших силах, но была констатирована биологическая смерть», — сказала директор клуба Вера Ажар.