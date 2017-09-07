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19:34 (мск), источник: Newtimes.kz

Молодой человек из Щучинска «ограбил» себя на полмиллиона

25-летний житель Щучинска обратился за помощью в дежурную часть городской полиции. Он сообщил, что у него украли 465 000 тенге из салона автомобиля марки «ГАЗель» путем свободного доступа, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и заподозрили, что заявитель водит их «за нос».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что денежные средства заявитель “похитил” сам. Полицейские попросили мужчину описать злоумышленников и проверили его показания, в которых были некоторые нестыковки. В краже полицейские заподозрили самого заявителя, который в корыстных целях сымитировал похищение вверенных ему денежных средств. Позже это предположение подтвердилось. На допросе мужчина во всем сознался. Украденные деньги он спрятал и заявил в отдел полиции о краже денежных средств, предположив, что за кражу будут разыскиваться несуществующие воры», — сообщается в информации ДВД Акмолинской области.

В отношении парня заведено уголовное дело по ст. 188 ч. 2 УК РК «Кража», ведется следствие.

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