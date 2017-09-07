Молодой человек из Щучинска «ограбил» себя на полмиллиона

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что денежные средства заявитель “похитил” сам. Полицейские попросили мужчину описать злоумышленников и проверили его показания, в которых были некоторые нестыковки. В краже полицейские заподозрили самого заявителя, который в корыстных целях сымитировал похищение вверенных ему денежных средств. Позже это предположение подтвердилось. На допросе мужчина во всем сознался. Украденные деньги он спрятал и заявил в отдел полиции о краже денежных средств, предположив, что за кражу будут разыскиваться несуществующие воры», — сообщается в информации ДВД Акмолинской области.