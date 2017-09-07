Туристка из Петербурга утонула в Абхазии во время шторма

Туристка из Петербурга утонула в районе в районе Маяк под Сухумом., сообщает пресс-служба МЧС республики.

Известно, что женщина 1966 года рождения приехала на отдых с дочерью.

Как рассказали очевидцы, во время недавнего шторма она решила поплавать в море, но ее подхватило и унесло течением.

— Спасатели и водолазы МЧС вышли в море на катере с целью поиска пропавшей. Шторм на море достигал около трех баллов. Через некоторое время они обнаружили на поверхности воды женщину, признаков жизни она не подавала. Тело доставили на берег, — рассказал о случившемся руководитель пресс-службы Мизан Ломия.