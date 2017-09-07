Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пророческое интервью Собчака 15 лет назад о Крыме и Украине
Твин Пикс глазами психиатра
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Названы возможные соперники Путина на выборах президента
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев -СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
Порошенко желает РФ невыносимо тяжелого «Крымнаша»
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Украинские морпехи выступили против декоммунизации формы — СМИ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Песков ответил на условия Порошенко по миротворцам
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
19:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Туристка из Петербурга утонула в Абхазии во время шторма

У женщины осталась дочь.

Туристка из Петербурга утонула в районе в районе Маяк под Сухумом., сообщает пресс-служба МЧС республики.

Известно, что женщина 1966 года рождения приехала на отдых с дочерью.

Как рассказали очевидцы, во время недавнего шторма она решила поплавать в море, но ее подхватило и унесло течением.
Читайте также
В Абхазии заявили о «мощной волне отказов туристов» от поездок

— Спасатели и водолазы МЧС вышли в море на катере с целью поиска пропавшей. Шторм на море достигал около трех баллов. Через некоторое время они обнаружили на поверхности воды женщину, признаков жизни она не подавала. Тело доставили на берег, — рассказал о случившемся руководитель пресс-службы Мизан Ломия.

Это уже четвертая смерть российских туристов в Абхазии за последнее время. 28 августа в море утонул студент из Саратовской области, две петербурженки погибли при взрыве боеприпасов на складе у села Приморского 2 августа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
Кремль отреагировал на план Порошенко о миротворцах в Донбассе
Суд арестовал ученика, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке
СМИ назвали любимую фразу Трампа
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Названа цена «дома Гарри Поттера»
Капсулы Hyperloop Илона Маска побили собственный рекорд скорости
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Как оформить интерьер в стиле ар-деко
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь