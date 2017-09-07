Туристка из Петербурга утонула в Абхазии во время шторма
У женщины осталась дочь.
У женщины осталась дочь.
Туристка из Петербурга утонула в районе в районе Маяк под Сухумом., сообщает
Известно, что женщина 1966 года рождения приехала на отдых с дочерью.
— Спасатели и водолазы МЧС вышли в море на катере с целью поиска пропавшей. Шторм на море достигал около трех баллов. Через некоторое время они обнаружили на поверхности воды женщину, признаков жизни она не подавала. Тело доставили на берег, — рассказал о случившемся руководитель
Это уже четвертая смерть российских туристов в Абхазии за последнее время. 28 августа в море утонул студент из Саратовской области, две петербурженки погибли при взрыве боеприпасов на складе у села Приморского 2 августа.