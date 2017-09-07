Пропавший в Беларуси украинец Гриб нашелся в Краснодаре

19-летний Павел Гриб, по словам его отца Игоря, работающего в Госпогранслужбе Украины, пропал в Гомеле, куда отправился на встречу с девушкой. Гриб-старший рассказал, что ездил в белорусский город и ему удалось разузнать, что его сын находится в розыске по статье 205 УК РФ «террористический акт». Прокуратура Украины завела дело по предварительной квалификации «умышленное убийство». Позже украинские дипломаты направили в Минск ноту с просьбой выяснить, где находится молодой человек.

«Сегодня Генеральное консульство в Ростове-на-Дону получило сообщение Управления ФСБ России в Краснодарском крае о нахождении под стражей Павла Гриба в Краснодаре», — приводит слова Кирилича телеканал «112 Украина».

По словам дипломата, гражданин Украины был задержан 25 августа по обвинению в терроризме (ст. 205 УК РФ).

Кирилич добавил, что украинские дипломаты выясняют причины и обстоятельства задержания Гриба, а также условия его содержания в СИЗО. Он также отметил, что консулы Генконсульства в Ростове-на-Дону 31 августа и 1 сентября прибыли в Управление ФСБ в Краснодарском крае с целью поиска Гриба и встречи с ним, но их к нему не пустили. По словам Кирилича, это грубое нарушение закона.

Украинские дипломаты сообщили о местонахождении Павла Гриба его отцу, который намерен «бороться» за сына. Игорь Гриб собирается поехать в Россию, чтобы навестить своего ребенка.