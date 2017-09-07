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20:20 (мск), источник: Sputnik.by

Пропавший в Беларуси украинец Гриб нашелся в Краснодаре

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Гражданин Украины Павел Гриб, пропавший в августе этого года в Беларуси, находится в СИЗО Краснодара, заявил начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

19-летний Павел Гриб, по словам его отца Игоря, работающего в Госпогранслужбе Украины, пропал в Гомеле, куда отправился на встречу с девушкой. Гриб-старший рассказал, что ездил в белорусский город и ему удалось разузнать, что его сын находится в розыске по статье 205 УК РФ «террористический акт». Прокуратура Украины завела дело по предварительной квалификации «умышленное убийство». Позже украинские дипломаты направили в Минск ноту с просьбой выяснить, где находится молодой человек.

«Сегодня Генеральное консульство в Ростове-на-Дону получило сообщение Управления ФСБ России в Краснодарском крае о нахождении под стражей Павла Гриба в Краснодаре», — приводит слова Кирилича телеканал «112 Украина».

По словам дипломата, гражданин Украины был задержан 25 августа по обвинению в терроризме (ст. 205 УК РФ).

Кирилич добавил, что украинские дипломаты выясняют причины и обстоятельства задержания Гриба, а также условия его содержания в СИЗО. Он также отметил, что консулы Генконсульства в Ростове-на-Дону 31 августа и 1 сентября прибыли в Управление ФСБ в Краснодарском крае с целью поиска Гриба и встречи с ним, но их к нему не пустили. По словам Кирилича, это грубое нарушение закона.

Украинские дипломаты сообщили о местонахождении Павла Гриба его отцу, который намерен «бороться» за сына. Игорь Гриб собирается поехать в Россию, чтобы навестить своего ребенка.

Ранее Sputnik со ссылкой на МИД Беларуси сообщал, что отец пропавшего украинца подал заявление в белорусские правоохранительные органы. В министерстве не исключили, что может быть возбуждено уголовное дело по похищению гражданина соседней страны.

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