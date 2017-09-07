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22:01 (мск), источник: РИА Новости

На Карибах от урагана «Ирма» пострадали более миллиона человек

ЖЕНЕВА, 7 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 1,2 миллиона человек пострадали от урагана «Ирма» в странах карибского бассейна, в зоне риска еще 26 миллионов человек в Доминиканской Республике, на Гаити и Кубе, сообщает в четверг международная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Источник: AP 2017

В МФКК подчеркивают, что сильнейший ураган за последние двое суток разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико. Сообщения о разрушениях поступают с Британских Виргинских островов, Сен-Мартена, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис. По данным организации, 10 человек погибли.

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МФКК уже выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.

«Люди на всех Карибах будут нуждаться в нашей помощи, чтобы противостоять урагану и его последствиям. Мы уже готовим самый крупный план реагирования сразу для нескольких стран. Красный Крест был в этих районах и до “Ирмы”, и будет там, после того как ураган пройдет», — заявил региональный директор МФКК Вальтер Котт.

Ураган «Ирма» в среду обрушился на заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников. По информации СМИ, владельцами недвижимости на французских островах в Карибском море являются, в частности, британский бизнесмен и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, российский миллиардер Роман Абрамович, другие бизнесмены, а также именитые актеры и певцы.

Ураган уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.

Специалисты считают, что он сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.

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