Отравление мантами в Уральске: сальмонеллу нашли в нескольких продуктах

Источник: Sputniknews.kz

Руководитель управления охраны общественного здоровья города Уральск Мадениет Танауов сообщил, что всего в доме погибшей было взято 20 смывов. В девяти из них обнаружили бактерию «сальмонелла энтеритидис».

«Мы провели все необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Сальмонеллу обнаружили в бульоне из-под мантов, в куриной ветчине и медовом торте. Какой из этих продуктов стал причиной отравления, пока неизвестно, расследование еще не завершено», — проинформировал Танауов.

Как сообщалось, семья получила пищевое отравление — мать скончалась, дети попали в больницу. Причиной смерти стал токсикологический шок, полученный в результате заболевания сальмонеллезом. Накануне смерти женщина с детьми поужинали мантами, приготовленными за три дня до этого.