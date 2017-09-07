Отравление мантами в Уральске: сальмонеллу нашли в нескольких продуктах
АСТАНА, 8 сен — Sputnik. В Уральске стали известны первые результаты анализа смывов, взятых в доме, где несколько дней назад от сальмонеллеза умерла 46-летняя женщина.
АСТАНА, 8 сен — Sputnik. В Уральске стали известны первые результаты анализа смывов, взятых в доме, где несколько дней назад от сальмонеллеза умерла 46-летняя женщина.
Руководитель управления охраны общественного здоровья города Уральск Мадениет Танауов сообщил, что всего в доме погибшей было взято 20 смывов. В девяти из них обнаружили бактерию «сальмонелла энтеритидис».
«Мы провели все необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Сальмонеллу обнаружили в бульоне
Как сообщалось, семья получила пищевое отравление — мать скончалась, дети попали в больницу. Причиной смерти стал токсикологический шок, полученный в результате заболевания сальмонеллезом. Накануне смерти женщина с детьми поужинали мантами, приготовленными за три дня до этого.
Употребляли ли они в пищу медовый торт и куриную ветчину, на которых врачи также обнаружили кишечную палочку, пока неизвестно. Все трое детей уже выписаны из больницы. Их забрали к себе родственники.