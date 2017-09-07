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23:27 (мск), источник: Sputnik.by

Белорус, погибший в ДТП на Смоленщине, собирался осенью жениться

Максиму Кравцову недавно исполнилось 25 лет, он один из тех, чья жизнь оборвалась ночью 7 сентября на трассе в Смоленской области. Дома молодого человека ждала невеста.

Источник: Sputnik.by

Максим Кравцов проживал в деревне Липов Калинковичского района Гомельской области. В 2009 году окончил местную школу. Учиться дальше не стал, пошел работать на пилораму, потом устроился трактористом на экспериментальную базу.

На заработки в Россию начал ездить около двух лет назад. Работали на частной стройке. Вахты обычно длились по 20 дней. Все это время с родственниками и друзьями Максим был на связи.

«Максим очень веселый и общительный человек. Даже когда был на вахте, общался с нами по вайберу. Последняя поездка не исключение. Неделю назад позвонил, обсудили дела, он был на позитиве», — до сих пор не может поверить в случившееся двоюродный брат погибшего Роман Перепеча.

О трагедии в семье Романа узнали в семь утра. Первое, что испытали — шок, ведь Максиму недавно исполнилось 25 лет. В его профиле на «Одноклассниках» очень много фото с детьми. Это его племянники, в которых он души не чаял.

«Максим очень любил детей и мечтал создать большую семью. В родном Липове живет его девушка Юля. Он говорил, что собирается жениться этой осенью. Шутил или нет, не знаю», — вспоминает последнюю встречу с братом Роман.

Большим ударом стало известие о смерти Максима и для одноклассников. Ольга Новицкая сидела с ним за одной партой.

«Голубоглазый красавец, любимый одноклассник. Мы редко виделись, но я запомнила его очень позитивным парнем. То, что случилось, это ужасно. Жизнь в самом разгаре и тут такое… Соболезную его родным и близким», — рассказала Sputnik Ольга.

Соболезнования выражают все знакомые Максима. В «Одноклассниках» на странице его девушки появились тематические фото и сообщения со словами поддержки.

Среди погибших в ночном ДТП на Смоленщине были еще два жителя Калинковичского района.

«Калинковичи в трауре, ведь у нас все друг друга знают», — говорит двоюродный брат Максима.

Sputnik стало известно, что бригадиры вахты организовали пять микроавтобусов, чтобы забрать тела погибших из морга Гагаринской ЦРБ Смоленской области. Похороны Максима Кравцова пройдут в субботу.

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 Белорус, погибший в ДТП на Смоленщине, собирался осенью жениться
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