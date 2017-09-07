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23:02 (мск), источник: ТАСС

Сбой в движении поездов произошел на Белорусском направлении МЖД

Движение поездов на участке Одинцово — Голицыно временно приостановлено, пассажиров будут перевозить десять компенсационных автобусов.

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Поезда не ходят на участке Одинцово — Голицыно Белорусского направлении Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«По информации от МЖД, сегодня в 21:02 на перегоне Одинцово — Голицыно в районе остановочного пункта Здравница наклонилась опора контактной сети. На место незамедлительно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. Причины случившегося выясняются. В связи с этим временно приостановлено движение пассажирских и пригородных поездов», — говорится в сообщении.

Добавляется, что для перевозки пассажиров на участке Одинцово — Голицыно выйдут десять компенсационных автобусов.

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