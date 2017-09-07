Сбой в движении поездов произошел на Белорусском направлении МЖД

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Поезда не ходят на участке Одинцово — Голицыно Белорусского направлении Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«По информации от МЖД, сегодня в 21:02 на перегоне Одинцово — Голицыно в районе остановочного пункта Здравница наклонилась опора контактной сети. На место незамедлительно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. Причины случившегося выясняются. В связи с этим временно приостановлено движение пассажирских и пригородных поездов», — говорится в сообщении.