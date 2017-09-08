Приморец попался на крупной партии наркотиков

Сотрудники ППС Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте задержали 28-летнего жителя Приморья, который подозревается в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В помещении вокзального комплекса станции «Вторая Речка» ДВЖД внимание сотрудников правоохранительных органов привлек пассажир, который увидев наряд полиции, выбросил в окно вокзального комплекса свою куртку.

В ходе осмотра содержимого куртки полицейские обнаружили стеклянный флакон с маслом каннабиса (80 граммов), а также бумажный сверток со смесью табака и масла каннабиса весом около 1,5 граммов.

Следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.