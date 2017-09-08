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07:15 (мск), источник: Newtimes.kz

Курсант военного института умер от ножевого ранения в СКО

В Северо-Казахстанской области курсант третьего курса рядовой Турсын Г. А умер после конфликта с сослуживцами, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Источник: Newtimes.kz

По данным пресс—службы, 7 сентября в 14:45 часов в лазарет Военного института НГ доставлен курсант 3 курса рядовой Турсын Г. А. с колото-резанным ранением.

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Силами медицинского персонала и прибывшими двумя бригадами скорой помощи ему была оказана всесторонняя медицинская помощь, но их усилия оказались безуспешными и в 15:45 часов констатирована смерть рядового Турсын Г. А.

«В данное время обстоятельства произошедшего выясняются. Назначено служебное расследование. На месте работают следственно-оперативная группа ДВД СКО, сотрудники ВСУ и военной прокуратуры Петропавловского гарнизона.

Причиной произошедшего послужил межличностный конфликт между двумя военнослужащими.

Личность второго установлена, но в интересах следствия не разглашается.

Командование НГ выражает искренние соболезнования родным и близким курсанта Турсын Г. А.

Курсант Турсын Галымжан Аманбайулы, 11 ноября 1997 г.р., казах, холост, образование среднее, призван ОДО города Сарыагаш ЮКО, в НГ с 3 августа 2015 года, —сообщили в пресс-службе.

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