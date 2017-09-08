Курсант военного института умер от ножевого ранения в СКО
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По данным пресс—службы, 7 сентября в 14:45 часов в лазарет Военного института НГ доставлен курсант 3 курса рядовой Турсын Г. А. с
Силами медицинского персонала и прибывшими двумя бригадами скорой помощи ему была оказана всесторонняя медицинская помощь, но их усилия оказались безуспешными и в 15:45 часов констатирована смерть рядового Турсын Г. А.
«В данное время обстоятельства произошедшего выясняются. Назначено служебное расследование. На месте работают
Причиной произошедшего послужил межличностный конфликт между двумя военнослужащими.
Личность второго установлена, но в интересах следствия не разглашается.
Командование НГ выражает искренние соболезнования родным и близким курсанта Турсын Г. А.
Курсант Турсын Галымжан Аманбайулы, 11 ноября 1997 г.р., казах, холост, образование среднее, призван ОДО города Сарыагаш ЮКО, в НГ с 3 августа 2015 года, —сообщили в