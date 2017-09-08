Четверо мужчин пропали в Иркутской области

Полицейские Иркутской области разыскивают четверых без вести пропавших мужчин. Как сообщает 7 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, при заготовке кедрового ореха в лесу в районе участка Бухарино в Нижнеудинском районе 28 мая пропал Константин Гладышев (1976 г. р.). С 8 января в розыске также находится уроженец деревни Боровинок Николай Беленков (1975 г. р.), которого оставили сторожем на лесозаготовительной деляне в 10 км от пос. Новокиевск в Нижнеудинском районе, однако вернувшиеся на деляну 14 января рабочие мужчину не нашли.

Полицейские продолжают искать Сергея Шарыпина (1980 г. р.), который ещё 15 декабря 2016 года самовольно ушел из психоневрологического интерната в пос. Пуляевск Тайшетского района, где проходил лечение. Правоохранители также ведут розыск жителя Нижнеудинска Алексея Шахова (1986 г. р.), который ушёл из дома в апреле 2016 года и обратно не вернулся.

Приметы Константина Гладышева: на вид 40 лет, рост 176 см, худощавое телосложение, овальное лицо, прямые короткие тёмные волосы, глаза серо-голубые. Был одет: зелёная болоньевая куртка, серая футболка, серые рейтузы, красно-черные кроссовки.

Приметы Николая Беленкова: на вид 40 лет, рост 170−175 см, плотное телосложение, короткие русые волосы, глаза голубые. На левом плече есть татуировка в виде орла. Был одет: замшевая коричневая куртка, темно-синий спортивный костюм, камуфляжный зелёный комбинезон, прорезиненные зелёные сапоги с утепленными чулками.

Приметы Сергея Шарыпина: на вид 36 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, глаза серые, нос прямой, губы средней полноты, верхняя губа немного выступает, волосы темно-русые, стрижка короткая. На ладони правой руки — шрам, на локтевом сгибе правой руки — шрам, на кисти левой руки — татуировка, на безымянном пальце левой руки татуировка в виде креста.