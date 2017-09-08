Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Два друга создали бизнес, который принес им за год 173 млн руб.
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Украинские морпехи выступили против декоммунизации формы — СМИ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Песков ответил на условия Порошенко по миротворцам
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
9Празднование Курбан-байрама
04:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Четверо мужчин пропали в Иркутской области

Полицейские Иркутской области разыскивают четверых без вести пропавших мужчин.

Полицейские Иркутской области разыскивают четверых без вести пропавших мужчин. Как сообщает 7 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, при заготовке кедрового ореха в лесу в районе участка Бухарино в Нижнеудинском районе 28 мая пропал Константин Гладышев (1976 г. р.). С 8 января в розыске также находится уроженец деревни Боровинок Николай Беленков (1975 г. р.), которого оставили сторожем на лесозаготовительной деляне в 10 км от пос. Новокиевск в Нижнеудинском районе, однако вернувшиеся на деляну 14 января рабочие мужчину не нашли.

Полицейские продолжают искать Сергея Шарыпина (1980 г. р.), который ещё 15 декабря 2016 года самовольно ушел из психоневрологического интерната в пос. Пуляевск Тайшетского района, где проходил лечение. Правоохранители также ведут розыск жителя Нижнеудинска Алексея Шахова (1986 г. р.), который ушёл из дома в апреле 2016 года и обратно не вернулся.

Приметы Константина Гладышева: на вид 40 лет, рост 176 см, худощавое телосложение, овальное лицо, прямые короткие тёмные волосы, глаза серо-голубые. Был одет: зелёная болоньевая куртка, серая футболка, серые рейтузы, красно-черные кроссовки.

Приметы Николая Беленкова: на вид 40 лет, рост 170−175 см, плотное телосложение, короткие русые волосы, глаза голубые. На левом плече есть татуировка в виде орла. Был одет: замшевая коричневая куртка, темно-синий спортивный костюм, камуфляжный зелёный комбинезон, прорезиненные зелёные сапоги с утепленными чулками.

Приметы Сергея Шарыпина: на вид 36 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, глаза серые, нос прямой, губы средней полноты, верхняя губа немного выступает, волосы темно-русые, стрижка короткая. На ладони правой руки — шрам, на локтевом сгибе правой руки — шрам, на кисти левой руки — татуировка, на безымянном пальце левой руки татуировка в виде креста.

Граждан, видевших пропавших жителей Нижнеудинского района, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (39517) 71596, 8−950−118−47−99, 21−64−64 (бюро по розыску без вести пропавших ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Госдеп: США не желают вести с Россией политику «око за око»
Трамп-младший объяснил причины встречи с адвокатом из России
На Карибах от урагана «Ирма» пострадали более миллиона человек
Мексика выслала посла Северной Кореи из страны
Сирия и Израиль заинтересовались покупкой БМПТ «Терминатор»
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
В Петербурге падает спрос на дешевое жилье
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь