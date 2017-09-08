Четверо мужчин пропали в Иркутской области
Полицейские Иркутской области разыскивают четверых без вести пропавших мужчин.
Полицейские Иркутской области разыскивают четверых без вести пропавших мужчин.
Полицейские Иркутской области разыскивают четверых без вести пропавших мужчин. Как сообщает 7 сентября 2017 года
Полицейские продолжают искать Сергея Шарыпина (1980 г. р.), который ещё 15 декабря 2016 года самовольно ушел из психоневрологического интерната в пос. Пуляевск Тайшетского района, где проходил лечение. Правоохранители также ведут розыск жителя Нижнеудинска Алексея Шахова (1986 г. р.), который ушёл из дома в апреле 2016 года и обратно не вернулся.
Приметы Константина Гладышева: на вид 40 лет, рост 176 см, худощавое телосложение, овальное лицо, прямые короткие тёмные волосы, глаза
Приметы Николая Беленкова: на вид 40 лет, рост 170−175 см, плотное телосложение, короткие русые волосы, глаза голубые. На левом плече есть татуировка в виде орла. Был одет: замшевая коричневая куртка,
Приметы Сергея Шарыпина: на вид 36 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, глаза серые, нос прямой, губы средней полноты, верхняя губа немного выступает, волосы
Граждан, видевших пропавших жителей Нижнеудинского района, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (39517) 71596, 8−950−118−47−99, 21−64−64 (бюро по розыску без вести пропавших ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.