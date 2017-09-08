Арсенал оружия изъяли полицейские у подростков в Шымкенте

Источник: Informburo.kz

Полицейские Шымкента выясняют, откуда у подростков оружие, где и для каких целей они его приобрели. Четверых парней в ЮКО задержали поздней ночью сотрудники ювенальной полиции Абайского ОП УВД Шымкента. При этом подростки находились на улице без сопровождения взрослых, сообщает patrul.kz.

«При проверке личных вещей в сумке одного из подростков полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, два травматических пистолета, патроны, нож и маску. Для выяснения всех обстоятельств дела стражи порядка доставили подростков в Абайский отдел полиции», — сообщается в информации полицейских.