Арсенал оружия изъяли полицейские у подростков в Шымкенте
Ружье и два пистолета с патронами обнаружили стражи порядка в сумке одного из компании несовершеннолетних.
Ружье и два пистолета с патронами обнаружили стражи порядка в сумке одного из компании несовершеннолетних.
Полицейские Шымкента выясняют, откуда у подростков оружие, где и для каких целей они его приобрели. Четверых парней в ЮКО задержали поздней ночью сотрудники ювенальной полиции Абайского ОП УВД Шымкента. При этом подростки находились на улице без сопровождения взрослых, сообщает patrul.kz.
«При проверке личных вещей в сумке одного из подростков полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, два травматических пистолета, патроны, нож и маску. Для выяснения всех обстоятельств дела стражи порядка доставили подростков в Абайский отдел полиции», — сообщается в информации полицейских.
Этот факт был зарегистрирован в ЕРДР Абайского ОП по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Вещественные доказательства изъяты.