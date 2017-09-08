АТОР посоветовала россиянам отложить поездку в Доминикану из-за урагана
Ассоциация Туроператоров (АТОР) рекомендует туристам, которые планируют свой отдых в Доминикане, при возможности перенести дату поездки или перебронировать тур
Ассоциация Туроператоров (АТОР) рекомендует туристам, которые планируют свой отдых в Доминикане, при возможности перенести дату поездки или перебронировать тур
Туристы также могут аннулировать тур. Так как по состоянию на 7 сентября российские власти не публиковали сообщения об угрозе безопасности в Доминикане, расторжение и изменение договоров возможно только в общем порядке, исходя из условий контракта.
«Также туристы не лишаются права обращения к туроператорам с предложением замены дат или места отдыха. При этом следует быть готовым к тому, что не всегда туроператор может предложить устраивающую замену тура или дат вылета», — предупреждают в Ассоциации. Кроме того, согласно АТОР, туроператор сохраняет право удержать расходы при аннуляции тура, если они возникнут.
При этом в Ассоциации советуют не спешить с аннуляцией тура, если вылет в Доминикану запланирован не на ближайшую дату, и дождаться информации от властей России и Доминиканской Республики. В случае, если вылет состоится «сегодня-завтра», туристам необходимо связаться с турагентом и уточнить информацию о вылете и размещении.
«Туристам, находящимся сейчас в Доминиканской Республике, следует строго выполнять рекомендации органов власти», — добавляют в АТОР.
Ранее Ростуризм призвал находящихся в Доминикане россиян соблюдать меры предосторожности
Ураган «Ирма» обрушился 7 сентября на острова