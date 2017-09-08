В Красноярске участились телефонные мошенничества с банковскими картами

«Вашу банковскую карту заблокировали». Такое СМС-оповещение пришло герою нашего репортажа. Чтобы якобы разрешить эту ситуацию, дан номер телефона. Тут-то и начинается самое интересное.



— Можете подойти в отделение банка, но там консультанты самостоятельно карты не тестируют. Заявку на тестирование карты я вам уже сделал. Вы находитесь возле банкомата, готовы к тестированию?

— Да.

— Вставляйте карту в банкомат, вводите PIN-код. Если вы отказываетесь, то озвучьте это, пожалуйста. «Продолжить» нажали? Что у вас на экране?

— «Операция выполнена».

— Чек вышел?

— Да.

— Последние две строчки внизу чека — что написано?



Правила цензуры не позволяют нам показать видео до конца. Но в этой истории автор оказался не менее находчив, чем аферист по ту сторону телефонного провода. В конце разговора мошенник понимает: его разоблачили.



И это не единственный приём. Уловки мошенников становятся более современными и постоянно меняются. Опасно стало выставлять вещи или технику на продажу: псевдо-покупатели уверяют, что находятся в другом городе и готовы переслать средства на карту, требуют данные и PIN-код. В полиции предостерегают: нужно быть всегда начеку, не поддаваться на уловки аферистов и не торопиться выполнять инструкции неизвестных людей.



«Никогда никому ни при каких условиях не сообщайте PIN-код своей карты. Если к вам обратился по телефону человек, который представился сотрудником банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, ни в коем случае не нужно общаться с этим человеком, нужно обратиться в банк. Как правило, ни один сотрудник банка вам звонить не станет», — напоминает и.о. начальника следствия отдела полиции № 5 Ирина Аленова.



И если у молодёжи есть острое чутьё на аферистов, то представители старшего поколения гораздо чаще попадаются на удочку мошенников. И что самое печальное, добровольно отданные средства вернуть практически невозможно, поэтому стоит очень внимательно относиться к подозрительным просьбам и не принимать поспешных решений.





Владимир ЖАРИНОВ, Екатерина МАЗАЛЬКОВА

