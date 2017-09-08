Комиссия решит судьбу разрушенного взрывом дома в Новосибирске

Источник: Вести - Новосибирск

В автобусе, на коленке — перепись тех, кто сегодня домой не вернётся. Здание после мощного взрыва газа — обесточено, вход — только спасателям. Анжелика Панкратова успела увидеть, что творится в её квартире — ад. Теперь благодарит судьбу: за то, что мама после ужасного происшествия отделалась ожогом руки. Она ждала дочь на обед, готовила на кухне. Только-только заменили газовые баллоны.

Анжелика Панкратова, жительница дома по ул. Сеченова, 15: «Вчера нам привезли два баллона. А сегодня она варила суп, на обед. То есть что случилось — непонятно. Его включили он работал. Какой взорвался, я так и не поняла. То ли тот, который запасной стоял, то ли тот, который был подключен».

Олеся Герасименко, корреспондент: «Взрыв газа произошел вот в этой комнате. Сила ударной волны была настолько большой, что снесло не один стеклопакет, а все окна первого этажа. Кроме того, повреждена несущая стена дома, в трещинах и изломах — межэтажные перекрытия».

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У другой пострадавшей женщины, она живет как раз на втором этаже — ушиб грудной клетки. Её сразу после происшествия доставили в больницу.

Павел Винаков, нотдела информационного обеспечения Главного управления МЧС России по Новосибирской области: «Наиболее вероятная — это разгерметизация бытового газового баллона и как следствие газовоздушной смеси, которая образовалась в помещении».