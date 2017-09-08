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05:22 (мск), источник: АиФ Иркутск

Под Ангарском внедорожник протаранил легковушку участника другого ДТП

Один человек серьезно пострадал в аварии.

Автоинспекторы разбираются в деталях двойного ДТП под Ангарском. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошёл около 11 часов вечера 6 сентября на 1853 км федеральной трассы «Сибирь» под Ангарском. По предварительной информации полиции, 36-летний водитель BMW X6 столкнулся с автомобилем «Тойота Аллион», находившимся на проезжей части после другого ДТП. От удара седан травмировал 35-летнего его владельца, стоявшего рядом. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Ранее в этом месте произошла авария с участием трёх машин, в том числе грузовик. Выяснилось, что во время движения у фуры оторвало заднее колесо, в результате чего были повреждены ещё два следовавшие по встречному пути автомобили «Фольксваген Джетта» и «Тойота Аллион».

По факту ДТП проводится проверка. Сейчас водитель BMW, у которого выявлены признаки алкогольного опьянения, помещён в спецприёмник. Как стало известно, в 2015 году по решению суда его лишили водительских прав.

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