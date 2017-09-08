Под Ангарском внедорожник протаранил легковушку участника другого ДТП
Один человек серьезно пострадал в аварии.
Один человек серьезно пострадал в аварии.
Автоинспекторы разбираются в деталях двойного ДТП под Ангарском. Об этом сообщает
Инцидент произошёл около 11 часов вечера 6 сентября на 1853 км федеральной трассы «Сибирь» под Ангарском. По предварительной информации полиции, 36-летний водитель BMW X6 столкнулся с автомобилем «Тойота Аллион», находившимся на проезжей части после другого ДТП. От удара седан травмировал 35-летнего его владельца, стоявшего рядом. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Ранее в этом месте произошла авария с участием трёх машин, в том числе грузовик. Выяснилось, что во время движения у фуры оторвало заднее колесо, в результате чего были повреждены ещё два следовавшие по встречному пути автомобили «Фольксваген Джетта» и «Тойота Аллион».
По факту ДТП проводится проверка. Сейчас водитель BMW, у которого выявлены признаки алкогольного опьянения, помещён в спецприёмник. Как стало известно, в 2015 году по решению суда его лишили водительских прав.