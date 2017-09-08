Под Ангарском внедорожник протаранил легковушку участника другого ДТП

Автоинспекторы разбираются в деталях двойного ДТП под Ангарском. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошёл около 11 часов вечера 6 сентября на 1853 км федеральной трассы «Сибирь» под Ангарском. По предварительной информации полиции, 36-летний водитель BMW X6 столкнулся с автомобилем «Тойота Аллион», находившимся на проезжей части после другого ДТП. От удара седан травмировал 35-летнего его владельца, стоявшего рядом. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Ранее в этом месте произошла авария с участием трёх машин, в том числе грузовик. Выяснилось, что во время движения у фуры оторвало заднее колесо, в результате чего были повреждены ещё два следовавшие по встречному пути автомобили «Фольксваген Джетта» и «Тойота Аллион».