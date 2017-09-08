Вступил в законную силу приговор лжесотруднику ФСБ, вымогавшему деньги
С учётом трёх эпизодов мошенничества мужчина отправится в колонию строгого режима на пять лет.
С учётом трёх эпизодов мошенничества мужчина отправится в колонию строгого режима на пять лет.
В Пермском крае вступил в законную силу приговор в отношении местного жителя, сообщили в МВД России. Мужчина мошенническим путём вымогал деньги, а для этого представлялся обрядником Федеральной службы безопасности.
В июне 2016 года преступник выманивал у женщины 500 тысяч рублей за помощь в якобы переводе её супруга из исправительной колонии в гражданскую больницу. Чтобы выглядеть более убедительным, он показал удостоверение с собственной фотографией в форме, но не дал возможности женщине рассмотреть документ.
Мошенника задержали сотрудники отдела собственной безопасности ФСБ в момент передачи денег. Кроме данного эпизода правоохранители доказали ещё два факта мошенничества данного лица. В одном случае он обещал иностранцу помочь получить вид на жительство, в другом — обещал освободить
Также мужчина осуждён за угрозу убийством бывшей жене и детям.
Суд приговорил мошенника к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в 60 тысяч рублей.