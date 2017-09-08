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07:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

Вступил в законную силу приговор лжесотруднику ФСБ, вымогавшему деньги

С учётом трёх эпизодов мошенничества мужчина отправится в колонию строгого режима на пять лет.

В Пермском крае вступил в законную силу приговор в отношении местного жителя, сообщили в МВД России. Мужчина мошенническим путём вымогал деньги, а для этого представлялся обрядником Федеральной службы безопасности.

В июне 2016 года преступник выманивал у женщины 500 тысяч рублей за помощь в якобы переводе её супруга из исправительной колонии в гражданскую больницу. Чтобы выглядеть более убедительным, он показал удостоверение с собственной фотографией в форме, но не дал возможности женщине рассмотреть документ.

Мошенника задержали сотрудники отдела собственной безопасности ФСБ в момент передачи денег. Кроме данного эпизода правоохранители доказали ещё два факта мошенничества данного лица. В одном случае он обещал иностранцу помочь получить вид на жительство, в другом — обещал освободить из-под стражи гражданина, незаконно пересекшего границу и являвшегося фигурантом уголовного дела.

Также мужчина осуждён за угрозу убийством бывшей жене и детям.

Суд приговорил мошенника к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в 60 тысяч рублей.

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