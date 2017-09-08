В Красноярске задержали парня, избившего подростка на ул. Курчатова

В Октябрьском районе задержали 20-летнего парня, который сильно избил 16-летнего подростка на ул. Курчатова. После драки школьника увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

16 июля этого года подросток гулял вместе со своим другом по ул. Курчатова. На встречу приятелям вышли двое молодых мужчин с девушкой. Когда молодые люди поравнялись друг с другом, 20-летний парень специально задел школьника. Он узнал подростка, после чего между ними произошла ссора. Что именно послужило поводом для драки, в ведомстве не уточнили.

«Подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары руками в область лица, причинив ему черепно-лицевую травму. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала данную травму как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

В сентябре подозреваемого удалось задержать. До суда молодого человека могут отправить под стражу.