В Красноярске задержали парня, избившего подростка на ул. Курчатова
Задержанным оказался 20-летний житель Октябрьского района.
Задержанным оказался 20-летний житель Октябрьского района.
В Октябрьском районе задержали 20-летнего парня, который сильно избил 16-летнего подростка на ул. Курчатова. После драки школьника увезли в больницу с
16 июля этого года подросток гулял вместе со своим другом по ул. Курчатова. На встречу приятелям вышли двое молодых мужчин с девушкой. Когда молодые люди поравнялись друг с другом, 20-летний парень специально задел школьника. Он узнал подростка, после чего между ними произошла ссора. Что именно послужило поводом для драки, в ведомстве не уточнили.
«Подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары руками в область лица, причинив ему
В сентябре подозреваемого удалось задержать. До суда молодого человека могут отправить под стражу.
Отмечается, что на него уже завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.