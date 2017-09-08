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06:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске задержали парня, избившего подростка на ул. Курчатова

Задержанным оказался 20-летний житель Октябрьского района.

В Октябрьском районе задержали 20-летнего парня, который сильно избил 16-летнего подростка на ул. Курчатова. После драки школьника увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

16 июля этого года подросток гулял вместе со своим другом по ул. Курчатова. На встречу приятелям вышли двое молодых мужчин с девушкой. Когда молодые люди поравнялись друг с другом, 20-летний парень специально задел школьника. Он узнал подростка, после чего между ними произошла ссора. Что именно послужило поводом для драки, в ведомстве не уточнили.

«Подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары руками в область лица, причинив ему черепно-лицевую травму. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала данную травму как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

В сентябре подозреваемого удалось задержать. До суда молодого человека могут отправить под стражу.

Отмечается, что на него уже завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

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