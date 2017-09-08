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07:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Гражданин Узбекистана погиб в ДТП в Шымкенте

Еще два гражданина Узбекистана и водитель легкового автомобиля госпитализированы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 сен — Sputnik. Один человек погиб, три человека, среди которых два гражданина Узбекистана, пострадали в ДТП в Шымкенте, сообщает пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области.

Дорожная авария произошла 7 сентября. Полицейские установили, что на пересечении улиц Ауезова и Алибекова столкнулись автомашина BMW под управлением водителя, 1993 года рождения, и автомобиль Daewoo Nexia.

Пассажир Daewoo Nexia, гражданин Республики Узбекистан, 1990 года рождения, погиб на месте происшествия. Водитель Daewoo Nexia и два его пассажира, граждане Узбекистана, с различными травмами доставлены в больницу.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз.

Проводится досудебное расследование, затем будет принято процессуальное решение.

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