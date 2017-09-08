В Омске начинающий водитель с пистолетом устроил разборку с маршрутчиком

В социальных сетях обсуждают действия начинающего водителя на проспекте Карла Маркса. Мужчина подрезал маршрутку, остановившись на трамвайных путях. Он решил устроить разборку с водителем маршрутки. Перевозчика душили и избивали. Затем возмутитель спокойствия произвел выстрел в воздух, предположительно, из пневматического пистолета. Драку удалось остановить только после вмешательства второго маршрутчика.

«Жаль, на снимках не видно номеров, иначе сообщение было бы отправлено в другую инстанцию, но город должен знать своих «героев», — отметила автор поста.

В комментариях омичи отмечают, что у дорожного конфликта могла быть предыстория, в которой не лучшим образом повел себя водитель маршрутки, что и вызвало возмущение мужчины с пистолетом.