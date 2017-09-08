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06:42 (мск), источник: Восток Медиа

Водитель дорогого джипа протаранил пассажирский автобус во Владивостоке

Сегодня приморская столица отметилась сразу несколькими авариями.

Утром 8 сентября во Владивостоке произошли сразу две аварии с участием пассажирских автобусов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Виновником одного из происшествий стал водитель внедорожника.

Это утро в приморской столице отметилось двумя дорожными происшествиями. Аварии были не очень значительные. Они примечательны тем, что в обоих столкновениях принял участие пассажирский транспорт.

Первое столкновение произошло на улице Адмирала Юмашева. Как сообщают очевидцы, водитель внедорожника выезжал со второстепенной дороги и не пропустил автобус. Он решил по-быстрому проскочить перед пассажирским собратом, однако манёвр не удался. За свою поспешность дерзкий водитель джипа поплатился разбитой машиной. Пострадавших в ходе происшествия не было.

Ещё один инцидент произошёл на улице Вилкова. Там в передрягу угодил заказной автобус. Очевидцы аварии сообщают, что у машины лопнуло колесо — поэтому она улетела в кювет. Не исключено, что причиной аварии послужила яма на дороге. Качество асфальта в районе происшествия оставляет желать лучшего. По счастливой случайности, никто не пострадал. Пассажиров аварийного транспорта вскоре забрал другой автобус.

Приморские пассажирские автобусы нередко попадают в передряги. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о жёсткой аварии в посёлке Трудовое. Там столкнулись две легковушки и рейсовый автобус № 48. Виновником ДТП стал местный житель, который быстро скрылся с места происшествия. Его задержали буквально через 20 минут.

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