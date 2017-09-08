Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Девушка из бедной семьи, ставшая женой князя Монако (фото)
Мост, на который потратили 1,2 млрд долларов (фото)
«Можем ли мы выбить РФ из Крыма силой?»: речь Порошенко к Раде
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
«Уже двое суток» — СМИ о конфликте морпехов с новой реформой ВСУ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
«Можем ли мы выбить РФ из Крыма силой?»: речь Порошенко к Раде
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
9Празднование Курбан-байрама
07:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске осудили мужчину за продажу поддельных монет царской эпохи

Парень купил монеты за 200 рублей и продал их пенсионеру.

В Красноярске суд вынес приговор мужчине, обвиняемом в мошенничестве. Парень продавал поддельные монеты царской эпохи, выдавая их за настоящие. Подробности дела рассказали в пресс-службе полиции.

К правоохранителям обратился 62-летний житель Красноярска, который рассказал о покупке фальшивых ценностей. Пенсионер также сообщил, что договорился с продавцом о повторной встрече. После передачи денег мошенник был задержан с поличным.

Полицейские выяснили, что 27-летний житель Троицка (Челябинская область) приобрел на рынке поддельные монеты, заплатив за них 200 рублей. После этого он приехал в Красноярск, чтобы продать «реликвию». В полиции добавили, что мужчина ранее был судим за имущественные преступления.

Дело рассматривалось по статье УК «мошенничество с причинением значительного ущерба». Суд приговорил парня к 1 году и 5 месяцам лишения свободы условно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Ачинске после урока физкультуры умер 13-летний школьник
Госдеп: США не желают вести с Россией политику «око за око»
Трамп-младший объяснил причины встречи с адвокатом из России
Туристам посоветовали отложить поездку в Доминикану из-за стихии
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
Сирия и Израиль заинтересовались покупкой БМПТ «Терминатор»
Мексика выслала посла Северной Кореи из страны
Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
В Петербурге падает спрос на дешевое жилье
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь