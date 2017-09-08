В Красноярске осудили мужчину за продажу поддельных монет царской эпохи
Парень купил монеты за 200 рублей и продал их пенсионеру.
Парень купил монеты за 200 рублей и продал их пенсионеру.
В Красноярске суд вынес приговор мужчине, обвиняемом в мошенничестве. Парень продавал поддельные монеты царской эпохи, выдавая их за настоящие. Подробности дела рассказали в
К правоохранителям обратился 62-летний житель Красноярска, который рассказал о покупке фальшивых ценностей. Пенсионер также сообщил, что договорился с продавцом о повторной встрече. После передачи денег мошенник был задержан с поличным.
Полицейские выяснили, что 27-летний житель Троицка (Челябинская область) приобрел на рынке поддельные монеты, заплатив за них 200 рублей. После этого он приехал в Красноярск, чтобы продать «реликвию». В полиции добавили, что мужчина ранее был судим за имущественные преступления.
Дело рассматривалось по статье УК «мошенничество с причинением значительного ущерба». Суд приговорил парня к 1 году и 5 месяцам лишения свободы условно.