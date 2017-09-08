В Красноярске осудили мужчину за продажу поддельных монет царской эпохи

В Красноярске суд вынес приговор мужчине, обвиняемом в мошенничестве. Парень продавал поддельные монеты царской эпохи, выдавая их за настоящие. Подробности дела рассказали в пресс-службе полиции.

К правоохранителям обратился 62-летний житель Красноярска, который рассказал о покупке фальшивых ценностей. Пенсионер также сообщил, что договорился с продавцом о повторной встрече. После передачи денег мошенник был задержан с поличным.

Полицейские выяснили, что 27-летний житель Троицка (Челябинская область) приобрел на рынке поддельные монеты, заплатив за них 200 рублей. После этого он приехал в Красноярск, чтобы продать «реликвию». В полиции добавили, что мужчина ранее был судим за имущественные преступления.