Девушка пострадала в лобовом ДТП «Subaru» и «Жигулей» в Новосибирске
По сообщениям очевидцев, водитель отечественного автомобиля находился в нетрезвом состоянии.
По сообщениям очевидцев, водитель отечественного автомобиля находился в нетрезвом состоянии.
Девушка пострадала в лобовом ДТП «Subaru» и «Жигулей», об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Авария произошла в 16 часов в Дзержинском районе на улице Докучаева. По сообщениям очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель отечественного автомобиля находился в нетрезвом состоянии. В столкновении пострадала 26-летняя пассажирка «Субару" — она получила ушибы.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.