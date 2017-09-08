В Бурзянском лесничестве бушевал лесной пожар

Всего с начала пожароопасного периода 2017 года на территории Республики Башкортостан возникло 37 очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 155 очагов, уменьшение на 118 очагов) на общей площади 353,42 га (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 664,86 га, уменьшение на 311,44 га).