В Бурзянском лесничестве бушевал лесной пожар
УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии за сутки зарегистрирован 1 очаг природного пожара на площади 3 га. Огненная стихия разыгралась в Бурзянском лесничестве.
УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии за сутки зарегистрирован 1 очаг природного пожара на площади 3 га. Огненная стихия разыгралась в Бурзянском лесничестве.
Огнеборцы ликвидирован возгорание на площади 3 га, сообщили в МЧС по РБ.
Всего с начала пожароопасного периода 2017 года на территории Республики Башкортостан возникло 37 очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 155 очагов, уменьшение на 118 очагов) на общей площади 353,42 га (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 664,86 га, уменьшение на 311,44 га).
Распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 809-р от 25 августа 2017 года в лесном фонде на территории Республики Башкортостан с 25 августа 2017 года до особого распоряжения введён особый противопожарный режим.