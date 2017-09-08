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07:09 (мск), источник: Zakon.kz

При неизвестных обстоятельствах в Алматы пропал 30-летний мужчина

С 25 августа он числится без вести пропавшим.

Источник: Zakon.kz

В Алматы с 24 августа родные непрерывно ведут поиски без вести пропавшего Виктора Кораблева, 1987 г.р., передает Zakon.kz.

24 августа Виктор Кораблев ушел из дома, расположенного в 11 мкр. (Ауэзовский район), не сказав родным, куда направляется, и до настоящего времени от него нет вестей. Приметы: р., бритоголовый, крепкого телосложения. Был одет: темно-синяя ветровка, желтая майка, светло-серые трико, черные кроссовки. 25 августа родные пропавшего обратились в полицию. Пока к поискам не подключены волонтеры. А вот экстрасенсы рекомендовали искать в воде.

«Ищем сами везде, друзей и подруг обзвонили. Ранее такого не было. Будьте добры помогите с поиском», — обратился брат Виктора Виталий Кораблев.

Он отмечает, что в последнее время брат был замкнут и неразговорчив, причиной тому, вероятно, были проблемы в семье и по работе. Сам по себе Виктор не агрессивный, занимается спортом — теннис, футбол. Родные пропавшего просят оказать содействие в поисках Виктора, и всех, кто может знать что-либо о его местонахождении, сообщить в полицию.

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