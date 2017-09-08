При неизвестных обстоятельствах в Алматы пропал 30-летний мужчина

Источник: Zakon.kz

В Алматы с 24 августа родные непрерывно ведут поиски без вести пропавшего Виктора Кораблева, 1987 г.р., передает Zakon.kz.

24 августа Виктор Кораблев ушел из дома, расположенного в 11 мкр. (Ауэзовский район), не сказав родным, куда направляется, и до настоящего времени от него нет вестей. Приметы: р., бритоголовый, крепкого телосложения. Был одет: темно-синяя ветровка, желтая майка, светло-серые трико, черные кроссовки. 25 августа родные пропавшего обратились в полицию. Пока к поискам не подключены волонтеры. А вот экстрасенсы рекомендовали искать в воде.

«Ищем сами везде, друзей и подруг обзвонили. Ранее такого не было. Будьте добры помогите с поиском», — обратился брат Виктора Виталий Кораблев.