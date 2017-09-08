В аэропорту Майами произошла перестрелка
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — Перестрелка с участием полицейских произошла в четверг в международном аэропорту Майами, сообщает агентство Associated Press.
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — Перестрелка с участием полицейских произошла в четверг в международном аэропорту Майами, сообщает агентство Associated Press.
По неподтвержденным данным, полиция попыталась обезвредить человека с ножом. В результате подозреваемый получил ранение, о его тяжести не сообщается.
Администрация аэропорта объявила, что ситуация под контролем. Тем не менее, один из терминалов, обслуживающих международные рейсы, был закрыт.