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08:06 (мск), источник: Интерфакс

В аэропорту Майами произошла перестрелка

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — Перестрелка с участием полицейских произошла в четверг в международном аэропорту Майами, сообщает агентство Associated Press.

По неподтвержденным данным, полиция попыталась обезвредить человека с ножом. В результате подозреваемый получил ранение, о его тяжести не сообщается.

Администрация аэропорта объявила, что ситуация под контролем. Тем не менее, один из терминалов, обслуживающих международные рейсы, был закрыт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за инцидента на свои рейсы не смогло попасть множество людей, пытавшихся покинуть Флориду, на которую движется разрушительный ураган «Ирма». Многие вылеты перенесены на неопределенное время.

В международном аэропорту Майами полиция застрелила вооруженного мужчину
Во время загрузки произошла ошибка.
08:42 (мск)© Ньюстюб
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