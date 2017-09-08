В Приангарье трактор опрокинулся в кювет: водитель погиб
Аварии с сельхозтехникой не редкость.
Аварии с сельхозтехникой не редкость.
В Осинском районе полицейские выясняют обстоятельства гибели тракториста в ДТП. Об этом сообщает
Дорожная трагедия произошла 7 сентября около 5 часов утра недалеко от деревни Прохоровка. На месте происшествия полицейские установили, что 33-летний местный житель, управляя трактором «МТЗ-52», не справился с управлением. В результате сельхозтехника опрокинулась в кювет. От полученных травм тракторист погиб.
Всего с начала 2017 года Госавтоинспекцией Приангарья зарегистрировано 8 ДТП с участием сельскохозяйственной и самоходной техники.