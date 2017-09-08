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07:54 (мск), источник: PROUFU.ru

Пострадавший на съемках фильма в Уфе каскадер вышел из реанимации, нужна помощь

Каскадер Петр Акимов, пострадавший во время съемок фильма в Уфе, вышел из реанимации.

Об этом пишет на своей странице в Facebook друг каскадера.

Напомним, на днях при выполнении сложного трюка на съемках криминальной драмы «И это всё Роберт» каскадер упал с высоты. Мужчина был госпитализирован в 21 больницу.

Как сообщает знакомый пострадавшего, он был выписан из реанимации, но пострадал серьезнее, чем предполагалось ранее. «Петя вышел из реанимации, где он находился почти 3 дня. Травма в действительности куда серьёзнее. К сотрясению и ушибу следует добавить перелом 2-ух шейных позвонков (один под замену, другой на восстановление) и гематому которую высасывали из головы», — пишет друг пострадавшего.

Также сообщается, что жена каскадера, Анна, ведет сбор средств на лечение супруга.

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