Пострадавший на съемках фильма в Уфе каскадер вышел из реанимации, нужна помощь

Напомним, на днях при выполнении сложного трюка на съемках криминальной драмы «И это всё Роберт» каскадер упал с высоты. Мужчина был госпитализирован в 21 больницу.

Как сообщает знакомый пострадавшего, он был выписан из реанимации, но пострадал серьезнее, чем предполагалось ранее. «Петя вышел из реанимации, где он находился почти 3 дня. Травма в действительности куда серьёзнее. К сотрясению и ушибу следует добавить перелом 2-ух шейных позвонков (один под замену, другой на восстановление) и гематому которую высасывали из головы», — пишет друг пострадавшего.