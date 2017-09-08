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08:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На трассе под Новосибирском сгорела фура

По предварительным данным, у грузовика заклинило тормоза при движении, что стало причиной возгорания пока неизвестно, рассказали очевидцы.

На трассе под Новосибирском сгорела фура, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошел на Чуйском тракте у села Лебедевка в ночь на 8 сентября.

«Наши читатели пишут, что, по предварительной информации, у автомобиля при движении в сторону Барнаула заклинило тормоза. Водитель не пострадал», — рассказали очевидцы.

Фура частично перегородила проезжую часть, образовалась пробка.

По данным МЧС, к пяти утра возгорание потушили.

В тушении было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава. .

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