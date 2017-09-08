На трассе под Новосибирском сгорела фура
По предварительным данным, у грузовика заклинило тормоза при движении, что стало причиной возгорания пока неизвестно, рассказали очевидцы.
По предварительным данным, у грузовика заклинило тормоза при движении, что стало причиной возгорания пока неизвестно, рассказали очевидцы.
На трассе под Новосибирском сгорела фура, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Инцидент произошел на Чуйском тракте у села Лебедевка в ночь на 8 сентября.
«Наши читатели пишут, что, по предварительной информации, у автомобиля при движении в сторону Барнаула заклинило тормоза. Водитель не пострадал», — рассказали очевидцы.
Фура частично перегородила проезжую часть, образовалась пробка.
По данным МЧС, к пяти утра возгорание потушили.
В тушении было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава. .