Суд Челябинска продлил арест бывшему следователю по особо важным делам

Центральный райсуд продлил на два месяца срок ареста бывшему старшему следователю второго отдела по особо важным делам СУ СК по Челябинской области Александру Козлову, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Удовлетворяя ходатайство, суд учел, что в настоящее время следствие находится в активной стадии, проходит сбор и закрепление доказательств. Основания, по которым ранее была избрана мера пресечения, не изменились», — сообщили в пресс-службе.

Срок содержания под стражей Козлову продлен до 10 ноября.

Следователь обвиняется в покушении на получение взятки. В суде он и его защитник просили о домашнем аресте или залоге.

«Судом сделан вывод, что, находясь на свободе, Козлов может оказать давление на свидетелей, используя накопленный опыт и авторитет при ранее занимаемой должности, воспрепятствовать производству предварительного расследования», — говорится в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, Козлов был задержан 10 июля 2017 года сотрудниками УФСБ по Челябинской области с поличным, при попытке получения денег (называется цифра 4 млн рублей) через посредников от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. При этом официально из следственных органов Козлов уволился по собственному желанию еще 7 июля.