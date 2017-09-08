На трассе Омск — Одесское сгорела пассажирская «Газель»
В салоне автомобиля находилось 5 человек.
В салоне автомобиля находилось 5 человек.
Сегодня утром, в паблике «Аварийный Омск» появилось сообщение о том, что на трассе Омск — Одесское сгорела пассажирская «Газель».
Как пояснили в
— Автомобиль ГАЗель пассажирская следовала по маршруту Омск — Полтавка. Возгорание произошло на 27 километре на трассе Омск — Одесское в моторном отсеке. В связи с сильным ветром, «Газель» выгорела полностью и восстановлению не подлежит.
На момент возгорания в салоне автомобиля находилось 5 пассажиров. Люди покинули транспорт самостоятельно. Никто не пострадал. До места назначения граждане добрались на попутках.