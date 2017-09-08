Сегодня утром, в паблике «Аварийный Омск» появилось сообщение о том, что на трассе Омск — Одесское сгорела пассажирская «Газель».

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, сообщение о возгорание поступило в 8:24 утра. Через 20 минут на место прибыла одна пожарная машина.

Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области:

— Автомобиль ГАЗель пассажирская следовала по маршруту Омск — Полтавка. Возгорание произошло на 27 километре на трассе Омск — Одесское в моторном отсеке. В связи с сильным ветром, «Газель» выгорела полностью и восстановлению не подлежит.

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