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08:23 (мск), источник: Om1.ru

На трассе Омск — Одесское сгорела пассажирская «Газель»

В салоне автомобиля находилось 5 человек.

Сегодня утром, в паблике «Аварийный Омск» появилось сообщение о том, что на трассе Омск — Одесское сгорела пассажирская «Газель».

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, сообщение о возгорание поступило в 8:24 утра. Через 20 минут на место прибыла одна пожарная машина.

Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области:

 — Автомобиль ГАЗель пассажирская следовала по маршруту Омск — Полтавка. Возгорание произошло на 27 километре на трассе Омск — Одесское в моторном отсеке. В связи с сильным ветром, «Газель» выгорела полностью и восстановлению не подлежит.

Во время загрузки произошла ошибка.

На момент возгорания в салоне автомобиля находилось 5 пассажиров. Люди покинули транспорт самостоятельно. Никто не пострадал. До места назначения граждане добрались на попутках.

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