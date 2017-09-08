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08:32 (мск), источник: VN.ru

13-й трамвай попал в ДТП на чужом маршруте

Скандально известный в Новосибирске трамвай № 13 умудрился отметиться в аварии в нехарактерном для себя месте — на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Волочаевской, куда он обычно не заглядывает.

ДТП произошло вечером 7 сентября. Встреча белого минивэна и трамвая закончилась столкновением, итогом которого стали вмятины и царапины на левом заднем крыле и пассажирской двери автомобиля, сообщает «АСТ-54».

Примечательно, что «тринадцатый» не должен был находиться в том месте — его маршрут проходит от остановки «Писарева» в Центральном районе до остановки «Гусинобродское шоссе» в Дзержинском районе. То есть от места его обычного «обитания» 13-й трамвай отделяло целых пять остановок.

Многие выразили недоумение, как трамвай оказался так далеко от «дома». «От него даже на других маршрутах не скроешься», «на своем маршруте порядок навел — решил в других микрорайона навести», «едешь такой и думаешь — да на этом маршруте 5-й трамвай ездит, что может произойти, и тут — surprise», — такими комментариями встретили пользователи соцсетей новость о новой жертве 13-го трамвая.

Однако разгадка оказалась проста — в этот день вагон 13-го трамвая работал на маршруте 5-го. Очевидцы рассказали, что водитель минивэна решил проскочить на «краснеющий» желтый сигнал светофора, а трамвай начал движение за пару секунд до зеленого.

Трамвай № 13 знаменит многочисленными авариями и просто курьезными случаями. Новосибирцы считают, что «тринадцатый» окружен мистическим ореолом, хотя многие объясняют частые аварии большой протяженностью маршрута трамвая — более 12 километров — и наличием на линии 24 вагонов.

Новосибирцы в соцсетях с восторгом встречают новостные сводки с участием 13-го трамвая, называя его легендой и придумывая оригинальные шутки. Этим летом новостей про подвиги «тринадцатого» трамвая не было больше месяца, и пользователи по нему соскучились. 22 августа 13-й «вернулся», приняв участие сразу в двух ДТП за одни сутки.

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